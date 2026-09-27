Clima en Panamá: Lluvias y tormentas fuertes en el occidente; aguaceros aislados en el resto del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este domingo 27 de septiembre cielo nublado y aguaceros con tormentas hasta fuertes hacia la región occidental, aguaceros aislados y moderados el resto del país.

El tiempo

Caribe

En la madrugada se esperan intervalos nublados y aguaceros con tormentas en el sector marítimo, estos ingresando a tierra firme de manera dispersa en la Comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón; en horas de la mañana se espera cielo nublado y lluvias dispersas en Colón y Guna Yala; en horas de la tarde y noche se prevé cielo nublado y episodios de lluvias de moderadas a fuertes desde Bocas del Toro hasta Norte de Veraguas, aguaceros aislados con tormentas el resto de la vertiente; no se descartan ráfagas.

Pacífico

En horas de la madrugada y mañana se esperan aguaceros aislados con tormentas hacia Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá; nublados el resto de la vertiente. En horas de la tarde se prevé cielo nublado con episodios de aguaceros hasta fuertes con tormentas y posibles ráfagas de viento desde Chiriquí hasta Sur de Veraguas; el resto de la vertiente, aguaceros aislados moderados con tormentas y ráfagas. Para horas de la noche se espera cielo nublado y lluvias dispersas a aisladas.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 19°C y 24°C en la Cordillera Central, entre 28°C y 32°C en el resto del país.

Viento

En el Caribe Central hasta Bocas del Toro se espera viento de dirección oeste, noroeste y norte con velocidades hasta los 20 km/h en el sector marítimo y menores en tierra firme; lo que resta del país, vientos predominantes de dirección oeste, suroeste y sur con velocidades menores de 20 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.60 y 0.91 metros y periodos entre 6 y 7 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.61 y 1.30 metros y periodos entre 13 y 15 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 03 y 08 UV-B con nivel de riesgo moderado y muy altos en el país.

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