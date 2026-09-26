Una mirada artística a la historia del Darién llega al Museo del Canal

La exposición Marta Tenebroso, Selva Indomable, de la artista panameña Isabel de Obaldía, reúne más de 60 obras inspiradas en mapas, relatos, crónicas y archivos históricos sobre el Darién.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva exposición busca acercarse a la historia del Darién desde el arte y a partir de documentos históricos, mapas y relatos sobre la llegada de los primeros españoles a Tierra Firme.

Se trata de 'Mar Tenebroso. Selva Indomable', de la artista panameña Isabel de Obaldía, inaugurada este sábado en el último piso del Museo del Canal.

El proyecto parte de una investigación sobre la historia del Darién durante el periodo en que los primeros españoles llegaron a la región y fundaron Santa María la Antigua del Darién, en un territorio vinculado también al poblado de Semaco y al cacique Cémaco.

Para desarrollar la muestra, la artista recurrió a textos históricos, crónicas, archivos cartográficos y otras fuentes, incluyendo materiales del Museo del Canal.

La exposición reúne más de 60 obras y propone una aproximación distinta a las historias y percepciones que han acompañado al Darién a lo largo del tiempo.

La artista espera que quienes visiten la muestra puedan interpretar las piezas desde su propia perspectiva y, si lo desean, profundizar en la investigación histórica que las sustenta.