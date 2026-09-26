Accidente con retroexcavadora deja un muerto y un herido grave en Las Mañanitas

Tras el accidente, se confirmó la muerte del operador del equipo pesado, mientras que el colaborador que lo acompañaba fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado delicado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un operador de una retroexcavadora murió y un colaborador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido la tarde de este sábado 26 de septiembre en el sector 3 de Las Mañanitas, en Panamá Este.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:30 p.m. y quedó registrado en imágenes de una cámara de videovigilancia. En el video se observa cuando el operador se desplaza por una pendiente y, aparentemente, pierde el control de la retroexcavadora.

Tras el accidente, se confirmó la muerte del operador del equipo pesado, mientras que el colaborador que lo acompañaba fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado delicado.

La AAUD informó, mediante un comunicado, que la retroexcavadora involucrada en el accidente es un equipo alquilado por la institución. La entidad lamentó lo ocurrido y señaló que, tras conocer el hecho, estableció contacto con los familiares de los trabajadores para brindarles el apoyo necesario.

La institución expresó su solidaridad con los familiares del trabajador fallecido y del colaborador herido, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las autoridades competentes también participan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Con información de Luis De Jesús Mendoza