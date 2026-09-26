Veraguas muestra su potencial en la primera 'Feria de expresiones turísticas'

Los 12 distritos de Veraguas participaron como anfitriones de una actividad que busca promover sus atractivos, cultura, folclore y artesanías, tanto entre visitantes nacionales como extranjeros.

Veraguas busca poner en valor el potencial turístico de sus 12 distritos con la realización de la primera Feria de Expresiones Turísticas de la provincia, desarrollada en Santiago Mall.

La actividad reunió emprendimientos, artesanos, turoperadores y una finca invitada, con el objetivo de mostrar parte de la oferta que tiene la provincia y promoverla como destino turístico.

Yariset Hernández, organizadora del evento, explicó que la feria se realizó en el marco de la Semana del Turismo y busca rescatar y destacar los elementos que representan a Veraguas.

Cada uno de los 12 distritos fue presentado como un anfitrión, resaltando no solo sus lugares turísticos, sino también su cultura, folclore y artesanías.

“Queremos resaltar y rescatar todo eso que nos representa como veragüenses”, señaló Hernández.

Los organizadores también destacaron la importancia de unir a los distritos para mostrar la diversidad de la provincia y promover sus atractivos entre turistas nacionales y extranjeros.

La feria incluyó espacios para que artesanos y emprendedores exhibieran sus productos, además de la participación de turoperadores y una finca invitada.