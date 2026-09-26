Panamá Oeste pide mayor despliegue policial ante denuncias de robos, homicidios y drogas

El ministro de Seguridad indicó que las solicitudes de mayor presencia policial, vehículos y motocicletas son evaluadas dentro de las decisiones que se toman para reforzar la seguridad en los distintos distritos de la provincia.

Panamá Oeste/Más presencia policial, vehículos y equipos para atender las denuncias de la comunidad fueron algunas de las principales solicitudes planteadas este sábado 26 de septiembre durante el Consejo Provincial de Panamá Oeste, reunión en la que participó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Representantes de la provincia manifestaron su preocupación por situaciones relacionadas con hurtos, robos, homicidios y movimiento de drogas, y pidieron un mayor despliegue de unidades policiales para que los residentes se sientan más seguros.

Roberto Morán, del Consejo Provincial de Panamá Oeste, cuestionó las limitaciones que, según señaló, enfrentan los estamentos de seguridad para responder a los llamados de la población.

"Que tengan el equipo necesario o, si no tienen el equipo necesario, no tienen los carros necesarios para hacerle frente cuando la comunidad hace el llamado de un robo, de un muerto, de un asesinato de droga; la policía no llega. Y el otro problema es que tenemos que las autoridades, la policía aprehende a los malhechores y las autoridades, como tenemos el sistema este de la casa de justicia y paz, a las horas lo están echando afuera y la gente, por eso, muchas personas a veces no quieren esto, hacer las denuncias", dijo Morán.

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Ante estas solicitudes, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que se trabaja en la distribución de recursos y destacó el reciente ingreso de nuevos agentes policiales.

“La gran mayoría de las expresiones fueron a favor del desarrollo del trabajo. De la Policía Nacional como tal y realmente también pide que se le tome más en cuenta en algunas solicitudes como más vehículos, más motos, más presencia policial, pero en todas esas tareas, tal como se lo expresamos semanalmente, nosotros nos reunimos para tomar decisiones en eso y que de la última graduación estamos impactando con más policía al área de Panamá Oeste, a los distintos distritos”, recalcó el ministro.

Ábrego indicó que las solicitudes de mayor presencia policial, vehículos y motocicletas son evaluadas dentro de las decisiones que se toman para reforzar la seguridad en los distintos distritos de la provincia.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, en Panamá Oeste no se registra un aumento general de los delitos y los homicidios se mantienen estables. Sin embargo, existe preocupación por el incremento de los casos de violencia doméstica.

Luis Zegarro, de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad, explicó que este delito requiere un trabajo conjunto con las autoridades locales.

“Hay un control, una contención y se mantiene estable el tema de los homicidios. Hay un delito en particular que sí viene en aumento: el delito de la violencia doméstica. Hemos expresado acá que ese aumento nos preocupa porque tenemos que entrar en una alianza con los gobiernos locales, con las autoridades, porque sabemos que muchas veces este delito depende de una de las causas principales. Es el aumento de consumo de bebidas alcohólicas”, indicó Zegarro.

Durante el Consejo Provincial también se plantearon alternativas para reforzar la seguridad mediante herramientas tecnológicas. El alcalde de La Chorrera solicitó retomar el uso de cámaras de videovigilancia en el distrito.

Sobre este planteamiento, el ministro de Seguridad recordó que el municipio mantiene una deuda relacionada con los datos necesarios para el funcionamiento de ese sistema.

Con información de Elizabeth González