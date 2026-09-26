Ministro de Seguridad respalda toque de queda en Veracruz, pero decisión está en manos de la alcaldesa

El ministro de Seguridad señaló que la Policía Nacional está dispuesta a colaborar si se establece un toque de queda en Veracruz, pero aclaró que la autoridad para tomar esta decisión corresponde a los gobiernos locales.

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, aseguró que la Policía Nacional está dispuesta a apoyar la implementación de un toque de queda en Veracruz, pero aclaró que la decisión corresponde a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

El funcionario explicó que el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional no tienen la autoridad para establecer por cuenta propia esta medida, ya que son los gobiernos locales los que pueden determinar restricciones de movilidad o establecer un toque de queda para menores de edad.

“Nosotros hacemos exactamente lo que la ley nos permite”, señaló.

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Ante la posibilidad de aplicar esta medida en Veracruz, el ministro indicó que sería una ayuda para reforzar la seguridad en el área, y puso como referencia una experiencia previa en San Miguelito, donde se implementó durante un periodo de entre 15 y 20 días.

Mientras se evalúa la posibilidad del toque de queda, la Policía Nacional mantiene acciones de seguridad en el sector, incluyendo mayor presencia policial, retenes, allanamientos y búsqueda de sospechosos, según indicó el ministro.

Además, hizo un llamado a los residentes a denunciar los delitos y a confiar en la Policía Nacional y el Ministerio Público, al señalar que las denuncias ciudadanas permiten sustentar las investigaciones y continuar con las acciones correspondientes.