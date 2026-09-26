Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el domingo

El aviso responde al ingreso de la onda tropical N.° 48 al territorio nacional, además de la influencia de la vaguada monzónica al norte del país y los elevados niveles de humedad, condiciones que favorecerán una atmósfera inestable.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas, vigente desde las 2:30 p.m. del viernes 25 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del domingo 27 de septiembre.

El aviso responde al ingreso de la onda tropical N.° 48 al territorio nacional, además de la influencia de la vaguada monzónica al norte del país y los elevados niveles de humedad, condiciones que favorecerán una atmósfera inestable.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se pronostican acumulados de lluvia de entre 201 y 280 milímetros, principalmente en sectores montañosos de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí y el norte de Coclé.

En tanto, en otras áreas de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, así como en las costas de Ngäbe-Buglé, Herrera, el occidente de Coclé y Los Santos, los acumulados podrían oscilar entre 120 y 200 milímetros.

Las áreas bajo aviso comprenden Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién, Guna Yala y Emberá-Wounaan.

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Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo, y mantenerse alejada de áreas propensas a deslizamientos, derrumbes e inundaciones.

También pidió evitar estacionar vehículos o permanecer debajo de árboles, postes y estructuras inestables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y conducir con precaución durante las lluvias.

Ante tormentas eléctricas, la entidad recomendó permanecer en lugares seguros y evitar actividades al aire libre.

Sinaproc informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recordó a la ciudadanía seguir las recomendaciones de las autoridades.

Emergencias: 520-4426 / 911.