Panamá Sub-17 afronta ante Marruecos su segundo partido en España
El elenco panameño se prepara para el Mundial Sub-17 que se realizará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.
Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación previa al Mundial de la categoría. Este sábado enfrentó a Marruecos, otro de los conjuntos que participarán en el certamen orbital, en el segundo de una serie de partidos amistosos que se desarrolla en España.
El encuentro se realizó en el Mediterranean Sports Hub de Salou, Tarragona, y terminó empatado 0-0.
Con este resultado, el elenco panameño suma un triunfo y un empate en esos encuentros. La victoria la consiguió el pasado jueves ante Australia, por marcador de 1 gol a 0.
La serie de amistosos se extenderá hasta el 1 de octubre. Se prevé que el elenco panameño enfrente a un combinado Sub-20 local.
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Convocados de Panamá a partidos en España
Porteros
- Luis López — Academia CDE
- Adamir Aparicio — CD Plaza Amador
Defensas
- Anthony Murillo — SD Atlético Nacional
- Neir Marrugo — CAI
- Alberto Adams — CD Plaza Amador
- Cristian Ibarra — CD Plaza Amador
- Stephen Domínguez — Sporting SM
- Gabriel Quiróz — Tauro FC
- Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador
Volantes
- Alfredo Maduro — Academia CDE
- Lucas Norte — CD Plaza Amador
- Alexander Tull — CAI
- Lucio Ceballos — Sporting SM
- Jossimar Insturain — Tauro FC
- José Asprilla — CD Universitario
- Oliver Pinzón — CD Universitario
- Estevis López — Veraguas United
- Joseph López — San Francisco FC
- Joseph Choy — Veraguas United
Delanteros
- Thiago Chalmers — CD Plaza Amador
- Jorshua Gómez — San Francisco FC
- Ronaldo Matos — Sporting SM
- Cristian Morán — UMECIT FC
- Joshua Peyton Nelson — Southern Soccer Academy (USA)