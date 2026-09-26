Panamá Sub-17 afronta ante Marruecos su segundo partido en España

El elenco panameño se prepara para el Mundial Sub-17 que se realizará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación previa al Mundial de la categoría. Este sábado enfrentó a Marruecos, otro de los conjuntos que participarán en el certamen orbital, en el segundo de una serie de partidos amistosos que se desarrolla en España.

El encuentro se realizó en el Mediterranean Sports Hub de Salou, Tarragona, y terminó empatado 0-0.

Con este resultado, el elenco panameño suma un triunfo y un empate en esos encuentros. La victoria la consiguió el pasado jueves ante Australia, por marcador de 1 gol a 0.

La serie de amistosos se extenderá hasta el 1 de octubre. Se prevé que el elenco panameño enfrente a un combinado Sub-20 local.

Te puede interesar: Panamá Sub-17| Canaleros reaccionan tras la victoria ante Australia en inicio de serie en España

Convocados de Panamá a partidos en España

Porteros

Luis López — Academia CDE

Adamir Aparicio — CD Plaza Amador

Defensas

Anthony Murillo — SD Atlético Nacional

Neir Marrugo — CAI

Alberto Adams — CD Plaza Amador

Cristian Ibarra — CD Plaza Amador

Stephen Domínguez — Sporting SM

Gabriel Quiróz — Tauro FC

Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador

Volantes

Alfredo Maduro — Academia CDE

Lucas Norte — CD Plaza Amador

Alexander Tull — CAI

Lucio Ceballos — Sporting SM

Jossimar Insturain — Tauro FC

José Asprilla — CD Universitario

Oliver Pinzón — CD Universitario

Estevis López — Veraguas United

Joseph López — San Francisco FC

Joseph Choy — Veraguas United

Delanteros

Thiago Chalmers — CD Plaza Amador

Jorshua Gómez — San Francisco FC

Ronaldo Matos — Sporting SM

Cristian Morán — UMECIT FC

Joshua Peyton Nelson — Southern Soccer Academy (USA)

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Árabe Unido saca triunfo de último minuto ante Herrera FC en la jornada 10