Casos de dengue bajan 27.3% en Panamá, pero Minsa pide no bajar la guardia

Hasta la semana epidemiológica 35 se acumulan 8,060 casos de dengue, frente a los 11,088 registrados en el mismo periodo de 2025.

Los casos de dengue en Panamá disminuyeron 27.3% en comparación con el mismo periodo de 2025, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la semana epidemiológica N.° 35, correspondiente del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026, se contabilizan 8,060 casos, mientras que en 2025 se habían registrado 11,088.

Las hospitalizaciones también bajaron. En lo que va del año, 918 personas han sido hospitalizadas por dengue, frente a las 1,050 registradas durante el mismo periodo del año anterior, una reducción de 12.6%.

Sin embargo, el informe reporta 19 defunciones asociadas a la enfermedad.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 2,042, seguida de Colón, con 2,038. Entre los corregimientos con más casos destaca Veracruz, con 697, seguido de Puerto Pilón, con 421, y Sabanitas, con 302.

El grupo de 10 a 14 años registra la tasa de incidencia más alta, con 252.5 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante la disminución de casos, el Minsa insiste en que la población no debe bajar la guardia y mantiene los operativos de prevención y control.

Las autoridades recomiendan eliminar permanentemente recipientes y objetos que puedan acumular agua y mantener protegidos los depósitos de agua de uso útil, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.