Reino Unido pone la mirada en Darién: crecimiento económico, ambiente y seguridad entre sus prioridades

El embajador británico en Panamá, Greg Houston, visitó la provincia de Darién y sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Pinogana, Nadine González.

Darién/El Reino Unido busca fortalecer su acercamiento con Panamá, con especial interés en impulsar iniciativas relacionadas con el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado en la provincia de Darién

Así lo manifestó el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, durante una gira de trabajo por la provincia, donde sostuvo un encuentro con la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González.

Houston explicó que estos tres ejes forman parte de las prioridades que mantiene actualmente la Embajada en Panamá y que también son de interés para Darién.

“Hemos venido a conocer la situación de la provincia. Creo que podemos aportar al crecimiento de este sector del país partiendo de los tres ejes mencionados, de la mano con los gobiernos locales”, indicó el diplomático.

Para la alcaldesa de Pinogana, este tipo de acercamientos representa una oportunidad para las comunidades que, según señaló, quedaron sin movimiento económico luego de la ola migratoria registrada en Darién.

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González destacó además algunos proyectos de infraestructura que se desarrollan o están contemplados para la provincia, entre ellos la reestructuración de la carretera desde Pacora hasta Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de nuevos puentes sobre el río Chucunaque.

La alcaldesa agregó que durante el encuentro el embajador conversó sobre algunos proyectos que le gustaría impulsar junto con los gobiernos locales y que estarían dirigidos a beneficiar a las comunidades más vulnerables.

Como parte de su recorrido, Houston también visitó la comunidad de El Real de Santa María, donde conoció parte de la gastronomía y la oferta cultural y turística de este sector del distrito de Pinogana.