Operación Pacífico en Veracruz deja tres aprehendidos y decomiso de presunta droga

Las acciones están dirigidas contra grupos delictivos que operan en el área e incluyen allanamientos.

Veracruz, Panamá Oeste/Tres personas fueron aprehendidas y se decomisaron sustancias ilícitas durante el segundo día de operativos de la Operación Pacífico, desarrollada por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Veracruz y sectores aledaños.

Las acciones están dirigidas contra grupos delictivos que operan en el área e incluyen allanamientos, diligencias para ubicar a personas requeridas por las autoridades y registros para localizar elementos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Como parte de los operativos de este viernes, los agentes policiales concretaron la aprehensión de tres personas y el decomiso de sustancias ilícitas, que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Además, la Policía Nacional mantiene puntos de control en los principales accesos y vías de salida de Veracruz, como parte de las medidas de seguridad implementadas durante el desarrollo de la operación.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en el área.

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