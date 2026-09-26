Panamá busca posicionarse como centro regional de investigación médica

La VI Jornada Clínica del GELL está enfocada en la actualización e intercambio científico sobre las enfermedades linfoproliferativas, incluyendo avances relacionados con su diagnóstico y tratamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá busca fortalecer su papel como centro regional de investigación médica y desarrollo científico, a partir de la articulación entre instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones vinculadas con el sector salud.

El planteamiento fue realizado por el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, durante la inauguración de la VI Jornada Clínica del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos (GELL), que reúne en el país a especialistas dedicados al estudio y tratamiento de enfermedades linfoproliferativas.

Zambrano Chang destacó que Panamá cuenta con condiciones que pueden favorecer el desarrollo de investigaciones científicas y la generación de conocimiento para abordar necesidades de salud que aún permanecen pendientes.

“Queremos que Panamá sea un centro de investigación. Nuestra variedad étnica es propicia para realizar investigaciones a todos los niveles, y este trabajo articulado entre fundaciones y empresas es lo que nos dará las respuestas de salud que hoy no tenemos”, señaló.

El ministro también planteó la necesidad de estrechar la colaboración entre el sector público, la empresa privada y las organizaciones dedicadas a la investigación, con el objetivo de ampliar las oportunidades para el desarrollo científico en el país.

Durante la jornada, la presidenta de la Sociedad Panameña de Hematología, Linet López, resaltó la importancia del encuentro para establecer vínculos entre profesionales, compartir experiencias y promover el aprendizaje conjunto dentro de la comunidad médica regional.

La VI Jornada Clínica del GELL está enfocada en la actualización e intercambio científico sobre las enfermedades linfoproliferativas, incluyendo avances relacionados con su diagnóstico y tratamiento.

El encuentro también sirvió para reconocer la trayectoria del médico panameño Adán Ríos, por sus aportes al desarrollo de esta especialidad y a la atención de pacientes.

Puedes leer: Panamá ampliará en 2027 el censo de jaguares hacia Chiriquí y Volcán Barú