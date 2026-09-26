Damnificados de incendio en La Macarronera se reúnen con autoridades

Las 150 personas afectadas por el incendio permanecen temporalmente en el gimnasio, mientras MIDES, CSS, Minsa y la Junta Comunal coordinan la atención.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las 150 personas que integran las 38 familias afectadas por el incendio registrado en La Macarronera, en San Miguel, Calidonia, permanecen temporalmente en el gimnasio Beto Ramón, mientras las autoridades coordinan la atención y buscan alternativas de alojamiento.

En este momento, representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Junta Comunal se encuentran coordinando las atenciones para las personas damnificadas.

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Los afectados perdieron sus viviendas y pertenencias durante el incendio. Entre ellos hay aproximadamente 20 a 25 niños en edad escolar, además de menores de uno y dos años.

La Junta Comunal de Calidonia mantiene habilitado un centro de acopio para recibir donaciones. Entre los artículos solicitados están alimentos secos, útiles escolares, implementos de limpieza, ropa, colchones, artículos de aseo personal, leche, fórmula infantil y pañales.

Las primeras ayudas ya fueron entregadas por el Mides y la Alcaldía de Panamá, que proporcionaron kits de limpieza, artículos de aseo personal, colchones y abanicos. Sin embargo, las autoridades han señalado que las donaciones todavía no son suficientes para cubrir las necesidades de las familias.

Mientras permanecen en el gimnasio Beto Ramón, las autoridades también evalúan alternativas de alojamiento temporal para quienes no puedan encontrar un lugar donde residir por sus propios medios.