Incendio en La Macarronera: Alcaldía de Panamá activa centro de acopio para apoyar a familias afectadas

La Alcaldía hizo un llamado a quienes deseen colaborar con las familias afectadas a llevar donaciones al centro de acopio habilitado en la Junta Comunal de Calidonia.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las 38 familias afectadas por el incendio ocurrido en la barraca La Macarronera, en el corregimiento de Calidonia.

Tras la emergencia, los damnificados fueron trasladados a las instalaciones de la Junta Comunal de Calidonia, donde se habilitó el punto de recepción de artículos de primera necesidad para brindar apoyo a las personas que perdieron sus viviendas y pertenencias.

La Alcaldía hizo un llamado a quienes deseen colaborar con las familias afectadas a llevar donaciones como ropa, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y otros productos de primera necesidad.

Desde las primeras horas, personal de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá y de la Junta Comunal de Calidonia, a cargo de la representante Yatzumaly Worrell, se trasladó al área para conocer las condiciones de las familias y levantar información sobre sus principales necesidades.

🔗Te puede interesar: Se registra incendio en barraca La Macarronera en Calidonia

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, también acudió al lugar y conversó con los afectados para conocer de primera mano su situación y coordinar la respuesta municipal ante la emergencia.

Mientras continúan las labores de atención, los equipos municipales mantienen la coordinación para brindar asistencia social a las familias afectadas tras la pérdida de sus viviendas y pertenencias.