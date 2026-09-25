Caja de Seguro Social habilita centros de vacunación este fin de semana: Estos son los horarios y requisitos

La CSS habilitó centros de vacunación en todo el territorio nacional para reforzar el plan de inmunización.

La Caja del Seguro Social (CSS) habilitó puestos de vacunación a nivel nacional para impulsar el plan de inmunización que tiene la institución los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Así lo dio a conocer la entidad mediante un comunicado a través de sus redes sociales, haciendo énfasis en culminar las dosis necesarias de acuerdo al esquema nacional de vacunación.

Entre los sitios asignados están:

Sábado 26 de septiembre

Panamá Metro : Pasillo de Vendela - Av. Central (7:00 am a 1:00 pm) y CSS de tu localidad (8:00 am a 1:00 pm).

: Pasillo de Vendela - Av. Central (7:00 am a 1:00 pm) y CSS de tu localidad (8:00 am a 1:00 pm). Panamá Oeste : Super 99 - Plaza Italia (7:00 am a 1:00 pm)

: Super 99 - Plaza Italia (7:00 am a 1:00 pm) Colón : Multifamiliares - Nueva Providencia - Casa por casa (7:00 a 1:00 pm)

: Multifamiliares - Nueva Providencia - Casa por casa (7:00 a 1:00 pm) Los Santos : Parque Simón Bolívar - La Villa de los Santos (7:00 am a 1:00 pm)

: Parque Simón Bolívar - La Villa de los Santos (7:00 am a 1:00 pm) Herrera : CSS de tu localidad - Cancha municipal de Santa María (7:00 am a 1:00 pm)

: CSS de tu localidad - Cancha municipal de Santa María (7:00 am a 1:00 pm) Veraguas : Comunidad San Pablo - Soná - Casa por casa (7:00 am a 1:00 pm)

: Comunidad San Pablo - Soná - Casa por casa (7:00 am a 1:00 pm) Chiriquí: Supermercado Puerto Armuelles (7:00 am a 1:00 pm)

Domingo 27 de septiembre

Colón: Junta Comunal La Morenita - El 20 (7:00 am a 1:00 pm)

La CSS mantiene disponible la aplicación gratuita de vacunas de la red nacional, incluyendo influenza, sarampión-rubéola (MR), neumococo y el esquema regular en sus instalaciones de salud.

Entre los grupos a los que se presta especial atención están los niños de 6 a 11 meses, quienes requieren dos dosis de influenza para alcanzar una adecuada protección inicial. Posteriormente, deben recibir una dosis anual, de acuerdo con el esquema de vacunación establecido.

También se recomienda la inmunización de las personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, debido al mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VSR), el país registra la aplicación de 21 mil 350 dosis, lo que representa una cobertura del 61% entre las embarazadas.

Algunas de las recomendaciones a la hora de vacunarse son acudir con la tarjeta de vacunación (en especial los niños y niñas) o solicitar una nueva en el puesto de atención; además, se debe presentar la cédula o pasaporte.

En el sistema de salud hay grupos prioritarios que vendrían siendo niños, adultos mayores de 60 años, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

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