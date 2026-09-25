Universidad Tecnológica gradúa a 179 nuevos profesionales en Chiriquí

Los egresados provienen de las diversas carreras que ofrece la entidad académica en las áreas de ingeniería, tecnología y afines.

David, Chiriquí/El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) de Chiriquí graduó en días pasados a 179 estudiantes como parte de la promoción 2026, quienes culminaron su formación superior en distintas áreas académicas.

Durante el acto de graduación, la directora del Centro Regional, Iveth Del Rosario Moreno, destacó la satisfacción que representa para la casa de estudios superiores acompañar a los estudiantes en la culminación de su etapa académica.

También puede leer: Reformas electorales: estos son los cambios que proponen los diputados, ¿qué buscan para 2029?

Por su parte, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, dirigió un mensaje a los graduados y resaltó la importancia de poner en práctica la formación, así como los valores adquiridos durante sus años de estudio. También los exhortó a ejercer sus profesiones con ética y a contribuir activamente al desarrollo del país.

Wing Yung Ng, estudiante con el mayor índice académico de la promoción, destacó durante la ceremonia el valor de la perseverancia y del acompañamiento de las personas, a su vez las circunstancias, que hacen posible cada camino. Asimismo, resaltó la importancia de realizar las cosas con amor, dedicación y compromiso.

Los egresados de la UTP provienen de las diversas carreras que ofrece la entidad académica en las áreas de ingeniería, tecnología y afines que, seún los estudios laborales gozan de una rápida inserción en el sector industrial y tecnológico debido a la especialización de su oferta académica.