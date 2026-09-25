TVN Media recibe seis nominaciones en los Premios Victoria 2026
La gala de los Premios Victoria 2026 se realizará el 22 de octubre, mientras que la alfombra roja está programada para las 6:00 p. m. TVN Media participa con seis nominaciones en distintas categorías.
Ciudad de Panamá, Panamá/Los Premios Victoria 2026 se preparan para una nueva edición dedicada a reconocer el trabajo de comunicadores y medios de comunicación en Panamá, con categorías que destacan distintas áreas de la producción y el ejercicio periodístico.