Casi 45% de participantes en estudio de AHF Panamá presentó al menos una ITS
La investigación, realizada junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, encontró que casi 45% de los participantes presentó al menos una infección de transmisión sexual. AHF advierte que los resultados corresponden a personas atendidas en su centro y no representan a toda la población.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un estudio realizado en Panamá por AIDS Healthcare Foundation (AHF) Panamá, en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, detectó una alta presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre las personas que participaron en la investigación.