Casi 45% de participantes en estudio de AHF Panamá presentó al menos una ITS

La investigación, realizada junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, encontró que casi 45% de los participantes presentó al menos una infección de transmisión sexual. AHF advierte que los resultados corresponden a personas atendidas en su centro y no representan a toda la población.