Simulacro nacional pondrá a prueba evacuación y respuesta ante un sismo
El ejercicio comenzará a las 10:00 a. m. y se desarrollará en las 10 provincias y todos los corregimientos. Sinaproc busca evaluar los tiempos de evacuación y la capacidad de respuesta de instituciones, comunidades, centros educativos y edificios.
Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para realizar el próximo 12 de octubre un simulacro nacional ante un sismo, con ejercicios de evacuación en instituciones públicas y privadas, centros educativos, hospitales, edificios y comunidades de todo el país.