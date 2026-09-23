Ocho aprehendidos por presunto peculado de 8 millones de dólares en Junta Comunal de Belisario Porras

Las ocho personas aprehendidas son investigadas luego de que, presuntamente, recibieran cheques por más de B/.100,000 provenientes de la Junta Comunal de Belisario Porras, sin que se haya podido justificar que laboraban en esa entidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ocho personas fueron aprehendidas durante la Operación Orbis, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.

De acuerdo con la PGN, la investigación apunta a una lesión económica al Estado por B/.8,098,668.62, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República incorporado al expediente.

Las diligencias se realizaron en distintos puntos de San Miguelito, el área Este del país y Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional. Durante los operativos también fueron recolectados indicios relacionados con la investigación.

Las ocho personas aprehendidas son investigadas luego de que, presuntamente, recibieran cheques por más de B/.100,000 provenientes de la Junta Comunal de Belisario Porras, sin que se haya podido justificar que laboraban en esa entidad.

Puedes leer: Cámara Gesell: Panamá amplía una herramienta para evitar la revictimización de menores

El informe de auditoría señala que, de la afectación económica calculada en B/.8.09 millones, la Junta Comunal desembolsó B/.7,367,683.17 bajo el concepto de servicios prestados.

Por este caso, otras 19 personas ya fueron imputadas por el delito de peculado doloso, según informó la Procuraduría.

Las personas aprehendidas serán presentadas ante un juez de garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes y se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso, de acuerdo con las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

La investigación se mantiene bajo responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción, que deberá determinar la posible responsabilidad penal de las personas vinculadas al caso.