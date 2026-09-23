Ofrecían casas que no entregaban y cobraban adelantos: Seis aprehendidos

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos presuntamente captaban a personas interesadas en adquirir viviendas de un proyecto residencial mediante publicidad difundida en redes sociales .

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis personas fueron aprehendidas durante la Operación Ciclo, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta vinculación con un grupo dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de viviendas.

Las diligencias se realizaron en distintos sectores del país, entre ellos San Miguelito, Panamá Oeste, Don Bosco y Ernesto Córdoba Campos, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos presuntamente captaban a personas interesadas en adquirir viviendas de un proyecto residencial mediante publicidad difundida en redes sociales.

Una vez establecían contacto con los potenciales compradores, les solicitaban adelantos de dinero o abonos, bajo distintos argumentos, entre ellos la supuesta separación de la vivienda y el pago de trámites legales.

Posteriormente, según las autoridades, los involucrados presuntamente dejaban de responder a las personas que habían entregado el dinero.

La operación forma parte de las investigaciones que buscan determinar la participación de los seis aprehendidos y establecer el alcance de las presuntas estafas.

Las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales correspondientes, respetando las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

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