Aerolíneas de Irán suspenden vuelos tras endurecimiento de sanciones estadounidenses

Estados Unidos advirtió que aquellas empresas que violen estas sanciones quedarán fuera del sistema financiero estadounidense.

Teherán, Irán/Aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar este miércoles algunos de sus vuelos internacionales después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra el sector de la aviación de Irán.

Un agente de viajes en Teherán dijo a AFP que los vuelos hacia Bagdad, Mascate, Catar, Georgia y Azerbaiyán habían sido suspendidos, aunque seguían disponibles rutas hacia otros destinos, entre ellos China.

En el marco de la presión económica como parte de la guerra contra Irán, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el lunes que a partir de este miércoles las aerolíneas iraníes serán vedadas en el extranjero.

Si un vuelo iraní aterriza en otro país, estará prohibido suministrarle combustible, prestarle servicios operativos o vender pasajes de esa aerolínea.

Estados Unidos advirtió que aquellas empresas que violen estas sanciones quedarán fuera del sistema financiero estadounidense.