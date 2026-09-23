Jubilados y Gobierno avanzan en nuevos descuentos; buscan aprobar una ley antes del 31 de octubre
Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, aseguró que existen consensos con el sector empresarial sobre varios beneficios y que continúan las conversaciones para definir una nueva propuesta tras el veto al proyecto 226. También cuestionó que el proyecto 491 sea presentado como un aumento de pensiones.
Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de jubilados y pensionados avanzan en la búsqueda de una nueva propuesta sobre los descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987, luego del veto presidencial al proyecto de Ley 226, que planteaba ampliar estos beneficios.