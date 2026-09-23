Jubilados y Gobierno avanzan en nuevos descuentos; buscan aprobar una ley antes del 31 de octubre

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, aseguró que existen consensos con el sector empresarial sobre varios beneficios y que continúan las conversaciones para definir una nueva propuesta tras el veto al proyecto 226. También cuestionó que el proyecto 491 sea presentado como un aumento de pensiones.