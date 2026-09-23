Jubilados y Gobierno avanzan en nuevos descuentos; buscan aprobar una ley antes del 31 de octubre

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, aseguró que existen consensos con el sector empresarial sobre varios beneficios y que continúan las conversaciones para definir una nueva propuesta tras el veto al proyecto 226. También cuestionó que el proyecto 491 sea presentado como un aumento de pensiones.

Gobierno, jubilados y empresarios 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de jubilados y pensionados avanzan en la búsqueda de una nueva propuesta sobre los descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987, luego del veto presidencial al proyecto de Ley 226, que planteaba ampliar estos beneficios.

Temas relacionados

jubilados Pensionados Gobierno Nacional
Si te lo perdiste
Lo último
stats