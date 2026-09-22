Los jubilados y pensionados se concentraron en el Parque Miguel de Cervantes para solicitar al Ejecutivo que respalde la propuesta que busca establecer una pensión mínima de $600 para quienes actualmente reciben menos de $300 mensuales.

David, Chiriquí/Un grupo de jubilados y pensionados de la provincia de Chiriquí realizó este martes una protesta pacífica en el Parque Miguel de Cervantes, en David, para exigir al Gobierno que apoye una propuesta que busca establecer una pensión mínima de $600 mensuales para quienes actualmente reciben menos de $300.