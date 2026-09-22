'No nos representa': Venezolanos salen a las calles de Caracas contra la participación de Delcy Rodríguez en la ONU

"¡No nos representa!", corearon al unísono este martes unos 50 venezolanos que se manifestaron en Caracas contra la participación de la presidenta interina Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU.

Caracas, Venezuela/"¡No nos representa!", corearon al unísono este martes unos 50 venezolanos que se manifestaron en Caracas contra la participación de la presidenta interina Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU y su agenda diplomática en Nueva York.

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, en un operativo de Estados Unidos.

Gobierna bajo presión de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras años de aislamiento.

Unos 50 opositores al gobierno chavista se concentraron frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Acusan a las Naciones Unidas de "legitimar" a Rodríguez y rechazan el "tutelaje" de Estados Unidos al considerar que hace a un lado la prometida transición democrática.

"No queremos más este tutelaje que nos está dañando", exclama Nuris Medina, una abogada de 65 años.

Los protestantes mostraron pancartas en rechazo a Rodríguez y a Washington con mensajes como "Delcy arrodillada ante el imperio" y "Venezuela tiene voz y no es la de Delcy", tanto en español como en inglés.

"Nos indigna aun más a los venezolanos que estemos en una circunstancia deplorable del país (...) y aun así se esté legitimando a una persona que también es responsable de toda la miseria que hemos vivido", reclama ante la AFP David, un universitario que pidió reservar su apellido por miedo a represalias.

Tras su llegada a Nueva York el lunes, Rodríguez se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales.

Luego fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, para un saludo protocolar.

"Ella puede tratar de buscarse todo el reconocimiento internacional que quiera, pero eso no sustituye jamás lo que es el voto popular", denuncia Andrés Velásquez, líder del partido La Causa R, que acompañó la protesta.

La mandataria está presente en el debate general de este martes y en la noche se reunirá con Donald Trump. Su discurso en la asamblea está pautado para el miércoles.

Su agenda es "una bofetada al pueblo venezolano, producto de que esta ciudadana nunca fue elegida, nunca fue votada", opina José Gregorio Ochoa, activista político de 60 años.

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