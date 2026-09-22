¿Guerra prolongada? Los Guardianes revelan las exigencias de Teherán a Washington

Irán "endureció" las condiciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos después de que el acuerdo alcanzado en junio no impidiera que se reanudaran las hostilidades.

Teherán, Irán/Irán "endureció" las condiciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos después de que el acuerdo alcanzado en junio no impidiera que se reanudaran las hostilidades, afirmó este martes en una entrevista a la AFP el portavoz de los Guardianes de la Revolución.

"Rompieron el acuerdo y cometieron otro acto atroz. Por eso endurecimos nuestras condiciones", explicó el vocero del cuerpo militar, Hosein Mohebi, en una inusual entrevista concedida en Teherán.

Mohebi afirmó que Estados Unidos "no puede violar unilateralmente un acuerdo que ellos mismos firmaron cuando les dé la gana" y que ahora Washington no tiene más opciones que aceptarlas.

En el memorando de entendimiento de junio, Irán pidió que Estados Unidos levantara las sanciones contra su sector petrolero, cesara el bloqueo naval, descongelara fondos iraníes confiscados en el extranjero y pusiera fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano.

Tras el colapso del acuerdo, Mohebi afirmó que ahora su país quiere la liberación total de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados antes de las negociaciones, en lugar de un proceso por etapas.

El vocero agregó que ahora entre las exigencias, figura el tema de Yemen.

"Ahora exigimos que se incluya en el acuerdo el levantamiento del bloqueo sobre Yemen", dijo, en referencia a las restricciones que, desde hace una década impone la coalición liderada por Arabia Saudita a los puertos y aeropuertos administrados por los hutíes, un grupo aliado de Irán.

Mohebi advirtió que Irán intensificará su respuesta si Estados Unidos lanza nuevos ataques.

"Si actúan de manera imprudente y la historia se repite, nuestra resistencia sin duda se intensificará, fortalecida por la experiencia adquirida. Esta vez, no nos limitaremos a tomar represalias; adoptaremos una postura ofensiva, y Estados Unidos se arrepentirá de sus acciones, sufrirá una humillación más grande que nunca", dijo el vocero del cuerpo militar.

Además, el portavoz indicó que los Guardianes de la Revolución rechazaron cualquier diálogo directo con Estados Unidos, ya que ese papel le corresponde a los diplomáticos iraníes.

"Los estadounidenses intentaron contactarnos pero nos negamos a cualquier contacto. Nuestros contactos con el enemigo, mientras siga siendo hostil, se limitan a las armas", agregó.