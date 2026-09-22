Comisión de Comercio: debate de reformas a la ley de energía continuará el próximo 29 de septiembre

Hoy, inició el primer debate del proyecto enviado por el Ejecutivo, el cual propone modificar la legislación energética panameña para mejorar la atención de los reclamos, endurecer las sanciones contra las empresas distribuidoras y promover una mayor competencia en las licitaciones para la distribución de energía eléctrica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente y decretó un receso hasta el próximo martes 29 de septiembre, cuando continuará la discusión en primer debate del proyecto de ley 705.

Hoy, se les dio la palabra a representantes de varias instancias. Entre ellos, intervinieron Edgar Ivancovich, director de Asuntos Corporativos y de Negocios de AES Panamá; Antonio Clement, director de la Oficina de Electrificación Rural (OER); y Jorge Billingslea, director nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Asep.

Entre los temas conversados estuvo el autoconsumo, así como la distribución de la energía.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, el pasado 7 de septiembre, propone modificar la legislación energética panameña para mejorar la atención de los reclamos, endurecer las sanciones contra las empresas distribuidoras y promover una mayor competencia en las licitaciones para la distribución de energía eléctrica.

La discusión ocurre de cara a 2028, cuando vencen los contratos de las actuales empresas distribuidoras y deberá realizarse un nuevo proceso de licitación.

De hecho, durante el debate, el Secretario de Energía explicó que el proyecto tiene al consumidor como eje central, al enfocarse principalmente en mejorar la calidad del servicio. Además, otorgaría a la ASEP mayor capacidad coercitiva y establecería que, cuando la entidad imponga sanciones o multas a un prestador del servicio, se compense primero al cliente afectado.

Detalló que la propuesta también busca facilitar la entrada de nuevas empresas que participen en la distribución y concesión de energía eléctrica en Panamá a partir de 2028, cuando vencen los contratos actuales. “Tenemos que hacerle cambios a la ley porque, si no lo hacemos, los que están se van a quedar, si así lo quisieran hacer”, precisó.

También señaló que la iniciativa pretende saldar la deuda social con más de 58,000 familias que actualmente no cuentan con energía eléctrica, mediante la obligación de que las empresas distribuidoras les presten el servicio.

Choque por metodología del debate

Más temprano, con presencia de la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, y del secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, se inició el primer debate del proyecto de ley 705.

El comienzo del debate estuvo marcado por diferencias entre los diputados sobre la metodología y el tiempo asignado para las intervenciones. Además de las autoridades, participan representantes de los consumidores, trabajadores, empresas generadoras y distribuidoras.

Diputados de la bancada Vamos solicitaron acumular la propuesta del Ejecutivo con el anteproyecto de ley 181, presentado por esa bancada, y enviar ambas iniciativas a una subcomisión para unificarlas. Aunque el anteproyecto fue prohijado, la Comisión continuó con la discusión del proyecto de ley 705.

El diputado panameñista José Luis Varela cuestionó las reglas fijadas para el debate. “Yo creo que, primero, ni siquiera esta resolución sobrepasa derechos que tenemos en el Reglamento Interno, porque ni siquiera habla de la posibilidad de una segunda vuelta, que es un derecho que tenemos. Segundo, está limitando la intervención de los diputados que no son miembros de la comisión a 15 minutos, cuando el Reglamento Interno dice perfectamente bien que la discusión, o la participación de los diputados que no son miembros de la comisión, debe ser de 30, y también tiene el mismo derecho que nosotros; no vota, pero tiene exactamente el mismo derecho que nosotros”, indicó Varela.

Por su parte, la diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, manifestó que “también es una discusión que se está limitando única y exclusivamente a un proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo, cuando en esta comisión reposa otro anteproyecto de ley, el número 181, presentado por la bancada independiente de Vamos, que también debe ser discutido, unificado, y poder ampliar la discusión”.

En tanto, el diputado de Realizando Metas y presidente de la Comisión de Comercio, Jamis Acosta, señaló que “con esa misma responsabilidad debo manifestarles a ustedes que, más allá de las posturas de mis colegas, no existe nada personal en este proyecto, y que cada documento que se lee en esta comisión, cada uno de los comisionados que hoy la conforman tiene la oportunidad de aprobar o no aprobar, porque es su derecho. Por eso este presidente y cualquier presidente de cualquier comisión”.

Tras la discusión sobre la metodología, la Comisión retomó el primer debate y comenzó la lectura de los artículos del proyecto.

Después de esta etapa intervendrán la administradora de la ASEP, el secretario nacional de Energía y los representantes de las empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras. También harán uso de la palabra representantes de los consumidores y de otros sectores interesados.

En el debate podrán participar tanto los integrantes de la Comisión de Comercio como otros diputados, aunque estos últimos tendrán menos tiempo para intervenir.

Se espera que la discusión sea extensa y que pueda prolongarse durante más de una jornada, debido a los diferentes asuntos relacionados con el servicio, la generación, la comercialización y la distribución de electricidad. El debate se desarrolla en medio de las quejas ciudadanas por los apagones y la calidad del suministro en varias provincias.

Con información de María De Gracia y Meredith Serracín.