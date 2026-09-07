Asamblea Nacional: Órgano Ejecutivo presenta proyecto para reformar el sector eléctrico en Panamá

La propuesta busca reforzar el régimen de derechos de los usuarios y establece obligaciones más claras para las compañías concesionarias, con el objetivo de elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley enfocado en modificar la regulación de la energía eléctrica en Panamá.

La iniciativa, entregada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, establece un conjunto de cambios destinados a mejorar la calidad de la atención y el funcionamiento de la distribución eléctrica en el país.

Durante su presentación, el ministro Orillac destacó que el documento busca equiparar la relación entre los clientes y las empresas distribuidoras. La propuesta busca reforzar el régimen de derechos de los usuarios y establece obligaciones más claras para las compañías concesionarias, con el objetivo de elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio.

Entre las medidas contempladas se fijan disposiciones orientadas a garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes, así como la instauración de plazos definidos para responder a los reclamos presentados por los consumidores.

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Asimismo, el proyecto prevé el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad directamente a favor de los usuarios afectados.

La iniciativa, que debe ser discutida por la Asamblea Nacional, también aborda la cobertura en zonas de difícil acceso, incluyendo la electrificación rural en áreas no servidas, no rentables y no concesionadas como una obligación inherente a las actividades de distribución. Por otro lado, la propuesta incorpora mecanismos para fomentar una competencia real y efectiva en la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución.

Finalmente, el texto introduce ajustes al régimen sancionatorio del sector. Para reforzar el control sobre las empresas, la medida contempla la ampliación de las facultades de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para ejecutar cobros coactivos en procesos administrativos cuyo fin sea lograr el resarcimiento económico al cliente final.

Con información de Meredith Serracín.