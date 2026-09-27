Expo Capac 2026 concentró ofertas de vivienda y proyecta transacciones por $100 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/La Expo Capac 2026 reunió en Amador a 150 promotoras con más de 300 proyectos de vivienda, tanto en la capital como en distintos puntos del interior de la República. Entre las áreas con mayor oferta se encuentran Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este.

La feria también contó con la participación de representantes de la banca nacional, que ofrecían facilidades de financiamiento a quienes buscaban adquirir una vivienda. Familias y parejas, incluyendo personas interesadas en comprar su primera vivienda, han acudido para conocer los proyectos, comparar precios y revisar las opciones de financiamiento disponibles.

Los organizadores esperaban la asistencia de más de 10,000 personas y, a mediados de la tarde, ya se había alcanzado esa cifra. Además, se esperaba la llegada de unas 4,000 personas adicionales antes del cierre de la feria, programado para las 8:00 p.m.

Puedes leer: Expo Capac 2026: compradores buscan viviendas más accesibles y opciones de financiamiento

En cuanto a las transacciones, los organizadores estiman que la Expo Capac 2026 podría generar unos 100 millones de dólares, tanto en el sector residencial como en la compra de materiales y equipos de construcción. El monto final, sin embargo, será conocido después de que concluya el proceso de registro de las transacciones.

Entre los atractivos mencionados durante la feria están las opciones de financiamiento y algunos beneficios para la compra de vivienda, como el 2% de interés preferencial, el impuesto de transferencia de 2% y el denominado Abono Pa Ti, mediante el cual se entregan $3,000 para apoyar la compra de viviendas de hasta $80 mil.

Con información de Luis Jiménez