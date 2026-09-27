Asesinan a hombre dentro de un vehículo en Antón; hay dos aprehendidos

Tras un operativo desplegado en el área, agentes policiales ubicaron y aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio , quienes serán puestas a disposición de las autoridades competentes y llevadas ante un juez de garantías.

Antón, Coclé/Un hombre murió baleado la mañana de este domingo 27 de septiembre en la comunidad de El Rincón, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, elevando a 14 la cifra de homicidios registrados en esta región en lo que va de 2026.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo junto a otras personas hacia un terreno que había adquirido y donde realizarían trabajos de limpieza, cuando recibió varios impactos de bala.

El hombre quedó gravemente herido dentro del vehículo y posteriormente falleció. Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME-911) acudieron al lugar y dictaminaron su muerte.

El subcomisionado Jorge Sánchez, de la Policía Nacional, explicó que al llegar al sitio encontraron el vehículo con varios impactos de bala y a la víctima sin signos vitales.

Tras un operativo desplegado en el área, agentes policiales ubicaron y aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio, quienes serán puestas a disposición de las autoridades competentes y llevadas ante un juez de garantías.

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Durante las diligencias también fue decomisada un arma de fuego y presuntas sustancias ilícitas, según informó la Policía Nacional.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los aprehendidos.

Con información de Nathali Reyes