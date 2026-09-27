Deslizamiento de tierra afecta viviendas en La Chorrera tras fuertes lluvias

Sinaproc atendió la emergencia en Barrio Balboa, San Nicolás, donde tres viviendas se encuentran en el área afectada. Los residentes fueron advertidos sobre el riesgo de nuevos desprendimientos.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un deslizamiento de tierra se registró en Barrio Balboa, sector de San Nicolás, en La Chorrera, Panamá Oeste, como consecuencia de las fuertes lluvias, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En el terreno afectado se encuentran tres viviendas, una de las cuales presentó mayores daños. Personal de Sinaproc verificó las condiciones del muro y recomendó a los residentes mantenerse alejados del área ante el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos.

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La situación afectó a 18 personas, entre menores de edad y adultos, de acuerdo con el reporte de la institución. La emergencia fue atendida por personal de la Base de Sinaproc de Panamá Oeste.

La atención del deslizamiento finalizó a las 7:54 p.m. del sábado, según informó Sinaproc. La institución mantuvo la recomendación de evitar acercarse al área afectada debido a las condiciones del terreno.

Ante cualquier emergencia, Sinaproc recordó a la población que puede comunicarse a los números 520-4426 o 911.