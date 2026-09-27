Acodeco recibe 375 quejas por incumplimiento de beneficios para jubilados y personas con discapacidad

Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 324 quejas relacionadas con la Ley 6 y otras 51 vinculadas a la Ley 134. También se impusieron 34 sanciones en primera instancia.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de 2026 por posibles incumplimientos de los beneficios establecidos para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Del total, 324 casos corresponden a la Ley 6 de 1987. Entre las principales anomalías reportadas están los incumplimientos relacionados con la tasa de interés, con 88 casos; el descuento del 25% en restaurantes, con 72; la falta de otorgamiento de descuentos, con 49; y la ausencia de letreros informativos, con 48 casos.

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Por estos incumplimientos, la Acodeco ha impuesto 32 sanciones en primera instancia por un monto de B/.27,330.00. De ese total, nueve sanciones corresponden a incumplimientos relacionados con la tasa de interés y representan B/.16,800.00.

En cuanto a la Ley 134 de 2013, relacionada con los beneficios para personas con discapacidad, se recibieron 51 quejas. La principal causa fue la falta de letreros informativos, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y el descuento del 25% en restaurantes, con cinco. En este período se impusieron dos sanciones en primera instancia por B/.600.00.

La Acodeco recordó a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben ser aplicados e informados de manera correcta y visible. También exhortó a las personas que consideren vulnerados sus derechos a presentar sus quejas formales con información precisa y los documentos o comprobantes disponibles para sustentar las investigaciones.