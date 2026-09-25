Acodeco registra 280 quejas contra inmobiliarias por más de $13.2 millones

La devolución de dinero fue el motivo que acumuló la mayor cantidad de quejas, con 146 casos y un monto reclamado de 3,053,897.06 de dólares.

Le siguieron el incumplimiento de garantía, con 39 quejas por $2,245,739.53; la falta de información, con 21 casos por $1,672,544.79; y el incumplimiento de contrato, con 20 quejas por $1,473,360.78. Las cláusulas abusivas representaron otros 14 reclamos, por un monto de 1,470,637.19 de dólares. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre enero y agosto de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 280 quejas contra empresas inmobiliarias, por un monto total reclamado de 13,239,348.37 de dólares.

Los reclamos corresponden a distintos incumplimientos reportados por consumidores durante procesos relacionados con la adquisición de bienes inmuebles. Entre los motivos de queja destacan los vicios ocultos, que, aunque sumaron 34 casos, concentraron $3,149,981.70 en montos reclamados, con un promedio aproximado de $92,647 por queja.

De acuerdo con la entidad, los vicios ocultos corresponden a defectos o problemas que presenta un bien adquirido y que no son evidentes al momento de la compra o entrega, pero que pueden afectar posteriormente su funcionamiento, calidad, uso o valor. La devolución de dinero fue el motivo que acumuló la mayor cantidad de quejas, con 146 casos y un monto reclamado de 3,053,897.06 de dólares.

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Le siguieron el incumplimiento de garantía, con 39 quejas por $2,245,739.53; la falta de información, con 21 casos por $1,672,544.79; y el incumplimiento de contrato, con 20 quejas por $1,473,360.78. Las cláusulas abusivas representaron otros 14 reclamos, por un monto de 1,470,637.19 de dólares.

Según los resultados registrados por los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio, un total de 182 expedientes culminaron con resultados favorables para los consumidores, asociados a 8,727,483.52 de dólares. De estos casos, 95 concluyeron mediante acuerdos, por un monto de $5,017,564.49. Por su parte, la Defensoría de Oficio reportó siete fallos favorables al consumidor, correspondientes a un monto de $452,961.05.

Ante la adquisición de bienes inmuebles, la institución recomienda revisar cuidadosamente los contratos, las condiciones de entrega, las garantías y demás documentos relacionados con la transacción. También es importante conservar facturas, recibos, contratos, comprobantes de pago, comunicaciones y cualquier otra evidencia que pueda respaldar una eventual reclamación. Puntualizaron que los consumidores que detecten posibles incumplimientos deben presentar oportunamente sus reclamos ante la Acodeco.

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