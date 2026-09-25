Certamen de la Voz y el Canto Folclórico Manuel F. Zarate reúne al talento juvenil en Chepo
Nueve colegios en Panamá Este participaron en el certamen, realizado en la escuela Venancio Fenosa Pascual de Chepo, que reunió a estudiantes en distintas modalidades del folclore panameño.
Chepo, Panamá Este/Distintas escuelas de Panamá Este participaron en el Certamen de la Voz y el Canto Folclórico Manuel F. Zárate, realizado en la escuela Venancio Fenosa Pascual, en el distrito de Chepo, como parte de las actividades destinadas a promover las tradiciones y expresiones culturales panameñas entre los estudiantes.
El certamen se realiza anualmente y reúne a estudiantes que participan en diversas modalidades del folclore nacional, entre ellas el grito, la saloma, la cumbia panameña, el tambor, los juegos y rondas, la décima y los cantos religiosos, entre otras expresiones.
La escuela que resulte ganadora avanzará al concurso nacional, donde representará a su centro educativo y tendrá la oportunidad de mostrar las expresiones del folclore panameño ante participantes de otras regiones del país en octubre.
Participantes de este certamen instaron a los jóvenes a que cultiven el folclor para que las tradiciones no mueran.
El Festival Nacional de la Voz y Canto Manuel F. Zárate lleva el nombre del profesor e ingeniero químico Manuel Fernando Zárate, quien, junto con su esposa, Dora Pérez de Zárate, realizó importantes aportes al estudio y difusión del folclore panameño. Su apoyo también fue fundamental para la creación del Festival de la Mejorana, en 1949, y el Concurso Gelo Córdoba, en 1959.
La primera edición del Festival Nacional de la Voz y Canto Manuel F. Zárate se realizó en 1980. Desde entonces, cada año se desarrollan concursos regionales en los centros de educación secundaria para seleccionar a los representantes de cada provincia que participarán en la competencia nacional.
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Con información de Jessica Román