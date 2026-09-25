Proyecto del cuarto puente: Mitradel paraliza parcialmente la obra tras caída de un trabajador

Panamá/La construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá fue paralizada casi en su totalidad después de que un trabajador cayera de una plataforma en el área de prefabricados de Figali la noche del jueves 24 de septiembre, así lo declaró la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien se presentó en las oficinas administrativas del consorcio que desarrolla la obra.

Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos. Hemos estado en conversaciones y hemos pedido que se revisen las medidas de seguridad. El ministerio no tiene un solo oficial de seguridad en esta obra; tiene varios, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Durante los últimos meses hemos paralizado trabajos en distintos frentes. Esta vez lo estamos haciendo casi en su totalidad”, dijo la ministra.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) explicó en un comunicado que el colaborador cayó desde una altura aproximada de dos metros mientras realizaba labores en el proyecto. Según la empresa, portaba su equipo de protección personal, recibió primeros auxilios en el sitio y fue trasladado a un centro médico. “Actualmente, el trabajador accidentado se encuentra estable, con lesiones bajo control y sin gravedad”, señaló el consorcio.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que el accidente no fue mortal, pero lo situó en un historial de incidentes que preocupa a su despacho. “Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos”, afirmó. Añadió que durante los últimos meses se han suspendido labores en distintos frentes y que, en esta ocasión, la medida abarca casi toda la obra.

Muñoz indicó que los inspectores del Ministerio de Trabajo se encuentran en diferentes áreas del proyecto y que solicitará una reunión con los responsables de la construcción para conocer las medidas de seguridad que adoptarán. También sostuvo que las labores no deben reanudarse hasta que se resuelva la situación.

Muñoz anunció que solicitará una reunión con los responsables de la construcción para conocer qué medidas adoptarán. También señaló que la obra no reanudará labores hasta que se resuelva la situación de seguridad.

Voy a pedir una reunión con los encargados de la obra. Cuando me enteré de lo ocurrido, llamé, pero todavía no he tenido contacto con la empresa. Quiero saber qué medidas van a tomar. La obra no se reanudará hasta que se resuelva la situación. También vengo a conversar con los trabajadores; mis inspectores ya están en diferentes frentes de trabajo”, expresó.

Por su parte, el consorcio aseguró que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y emergencia. “El CPCP se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades, quienes se encuentran en sitio para investigar las causas y reforzar las medidas de seguridad que sean necesarias”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha precisado cuánto durará la paralización de las labores.

Con información de Luis Mendoza.