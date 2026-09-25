Se entrega hombre vinculado a atropello y fuga que dejó un menor muerto en Dolega

En las próximas horas se tiene prevista una audiencia de control de garantías.

David, Chiriquí/El hombre de aproximadamente 30 años señalado por su presunta vinculación con un atropello y fuga ocurrido el pasado fin de semana en Dolega, provincia de Chiriquí, se entregó la noche de este jueves a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en David.

El caso está relacionado con la muerte de un adolescente de 17 años, quien fue atropellado en la vía de Dolega, cerca de un bar ubicado en la entrada de la población. Tras el hecho, el joven fue trasladado al Hospital Regional de Chiriquí, donde posteriormente falleció.

Luego de algunas diligencias judiciales iniciadas por el Ministerio Público para ubicar al presunto responsable, el hombre decidió entregarse a las autoridades.

En las próximas horas se tiene prevista una audiencia de control de garantías, en la que se deberá determinar la legalización de su aprehensión, la formulación de la imputación y las medidas cautelares que correspondan, de acuerdo con el desarrollo de la audiencia.

El caso es investigado como un posible delito de homicidio culposo, mientras las autoridades continúan recabando elementos para establecer las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.

Como parte de las diligencias, un vehículo que podría estar relacionado con el atropello fue ubicado en David y permanece bajo investigación.

Los investigadores también han recabado testimonios sobre lo ocurrido y esperan los resultados de las pruebas médico-legales practicadas al cuerpo del adolescente.

El Ministerio Público informó que mantiene las investigaciones para determinar quién conducía el vehículo y establecer las posibles responsabilidades.

Mientras tanto, los familiares del joven han pedido que se haga justicia por un hecho que ha generado consternación en la comunidad.

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El abogado del hombre que se entregó sostiene que se trató de un accidente y que su cliente está dispuesto a enfrentar el proceso ante las autoridades.

Las autoridades de tránsito han reiterado además la recomendación de utilizar un conductor designado cuando se consuma alcohol. Hasta el momento, las autoridades no han señalado que el consumo de alcohol haya estado relacionado con este caso.

Con información de Demetrio Ábrego