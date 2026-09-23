Ubican en David vehículo que podría estar vinculado con atropello mortal de adolescente en Dolega

Los familiares del joven esperan justicia por un hecho que ha consternado a la comunidad.

David, Chiriquí/Un vehículo que podría estar relacionado con el atropello y fuga en el que murió un adolescente de 17 años en Dolega fue ubicado en David, provincia de Chiriquí. El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantienen las diligencias para determinar si estuvo involucrado en el hecho.

“Con respecto al hecho que se dio el fin de semana, gracias a Dios se pudo ubicar el vehículo. Está en investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló Miguel Saucedo, jefe de Operaciones del Tránsito.

Los investigadores esperan los resultados de las pruebas médico-legales practicadas al cuerpo del adolescente y han recabado testimonios sobre lo ocurrido.

El Ministerio Público no ofreció declaraciones, pero indicó que continúa con la investigación para establecer quién conducía el vehículo y determinar las posibles responsabilidades. Los familiares del joven esperan justicia por un hecho que ha consternado a la comunidad.

El agente de tránsito también recomendó usar un conductor designado cuando se vaya a consumir alcohol. Las autoridades no han señalado que el alcohol haya estado relacionado con este atropello.

Con información de Demetrio Ábrego.