Ubican en David vehículo que podría estar vinculado con atropello mortal de adolescente en Dolega
Los familiares del joven esperan justicia por un hecho que ha consternado a la comunidad.
David, Chiriquí/Un vehículo que podría estar relacionado con el atropello y fuga en el que murió un adolescente de 17 años en Dolega fue ubicado en David, provincia de Chiriquí. El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantienen las diligencias para determinar si estuvo involucrado en el hecho.
“Con respecto al hecho que se dio el fin de semana, gracias a Dios se pudo ubicar el vehículo. Está en investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló Miguel Saucedo, jefe de Operaciones del Tránsito.
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Los investigadores esperan los resultados de las pruebas médico-legales practicadas al cuerpo del adolescente y han recabado testimonios sobre lo ocurrido.
El Ministerio Público no ofreció declaraciones, pero indicó que continúa con la investigación para establecer quién conducía el vehículo y determinar las posibles responsabilidades. Los familiares del joven esperan justicia por un hecho que ha consternado a la comunidad.
El agente de tránsito también recomendó usar un conductor designado cuando se vaya a consumir alcohol. Las autoridades no han señalado que el alcohol haya estado relacionado con este atropello.
Con información de Demetrio Ábrego.