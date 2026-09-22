Bocas del Toro: ordenan detención provisional para hombre imputado por femicidio

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Bocas del Toro/Un hombre de 27 años permanecerá detenido provisionalmente mientras es investigado por el presunto femicidio de una mujer, ocurrido el pasado 20 de septiembre en la comunidad de Valle Escondido, corregimiento de San Cristóbal, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, la víctima habría sido atacada con un arma blanca durante un hecho que le causó la muerte.

En una audiencia de garantías, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro presentó los elementos recabados durante la investigación, los cuales presuntamente vinculan al imputado con el crimen.

El Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, dio por presentada la imputación por el delito de feminicidio y ordenó la detención provisional del hombre durante el periodo de investigación.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Con información de Luis Alberto Palacios.