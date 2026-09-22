Policía recupera 13 reses hurtadas e insta a ganaderos de Veraguas a denunciar

Veraguas./La Policía Nacional en la provincia de Veraguas instó a los ganaderos a presentar las denuncias cuando sean víctimas de hurto pecuario, debido a que la información oportuna permite iniciar las investigaciones y aumentar las posibilidades de recuperar los animales.

Mediante operativos coordinados entre el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), las autoridades lograron recuperar 13 semovientes que habían sido hurtados.

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Noel Haynes, jefe de la Zona Policial de Veraguas, indicó que “es importante que las personas presenten la denuncia para nosotros actuar de manera oportuna, en conjunto con el Ministerio Público, y poder darles una solución oportuna a las personas que ponen sus denuncias”.

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) recordó que las penas por hurto pecuario fueron endurecidas mediante la Ley 532 del 18 de junio de 2026, que modificó el Código Penal e incorporó agravantes relacionadas con la asociación ilícita para delinquir.

La reforma permite sancionar con mayor severidad a las redes organizadas dedicadas al hurto, traslado, distribución o comercialización ilegal de ganado.

Sin embargo, esto no significa que todos los casos de hurto pecuario sean considerados automáticamente crimen organizado, pues dependerá de las circunstancias y de la participación de una estructura delictiva.

Con información de Ney Castillo.