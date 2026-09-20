Cloe Aurora: el robot que usa inteligencia artificial para contar la historia precolombina de Coclé

El prototipo Cloe Aurora 2.0 utiliza sensores, una cámara e inteligencia artificial para identificar piezas arqueológicas y mostrar, mediante imágenes recreadas, cómo vivían los antiguos habitantes de la región. El proyecto fue desarrollado durante seis meses por estudiantes y sus familias.

Coclé/Con sensores, una cámara e inteligencia artificial, Cloe Aurora 2.0 busca transformar la manera en que los visitantes conocen la historia precolombina de la provincia de Coclé. El robot fue diseñado por estudiantes para identificar piezas arqueológicas y recrear, mediante imágenes, cómo vivían las personas de aquella época y cómo elaboraban sus objetos.

La propuesta busca ir más allá de presentar información sobre las piezas. El prototipo pretende convertirse en una herramienta interactiva y educativa que pueda apoyar a los guías durante los recorridos por los museos.

A través de sus sensores y actuadores, el robot puede detectar piezas arqueológicas y ofrecer información sobre su contexto histórico. Su cámara, apoyada en inteligencia artificial, permite identificar los objetos y generar representaciones visuales relacionadas con las personas y las prácticas de la época.

Uno de los ejemplos utilizados durante la demostración fue una vasija limón, de tipo urna funeraria precolombina. El desarrollo de Cloe Aurora comenzó en marzo y se extendió durante aproximadamente seis meses. Durante ese periodo, los estudiantes trabajaron junto con sus familias para construir y mejorar el prototipo.

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El proyecto se convirtió también en una experiencia de colaboración familiar, en la que cada integrante aportó conocimientos y habilidades para avanzar en el diseño del robot. La iniciativa combina educación, creatividad y tecnología con el propósito de acercar la historia panameña a las nuevas generaciones mediante herramientas interactivas.

Para desarrollar el proyecto, los estudiantes tomaron como referencia la cultura precolombina de Coclé e investigaron el legado de los pueblos que habitaron esta región. El objetivo, explicaron, es que más personas puedan conocer y comprender ese patrimonio histórico y cultural. La propuesta también busca contribuir a mantener el conocimiento sobre las culturas que habitaron el territorio panameño y acercarlo a quienes visitan los espacios dedicados a la conservación de piezas arqueológicas.

Durante la exposición del proyecto participaron estudiantes de distintos centros educativos de la provincia de Coclé, quienes conocieron el proceso de creación y funcionamiento de Cloe Aurora. El prototipo representa así la combinación de tecnología e investigación histórica en una herramienta pensada para hacer más interactivo el aprendizaje sobre el pasado de la región.

Con información de Nathali Reyes