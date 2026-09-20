Colón: Cinta Costera será construida en el distrito de Nuevo Chagres por más de $100 mil

El proyecto contempla locales para emprendedores, un área de food court, estacionamientos, parque y baños.

Provincia de Colón./Los moradores de la costa abajo de Colón contarán con una cinta costera en el corregimiento de Nuevo Chagres, un proyecto valorado en B/.102,115 que busca impulsar el turismo y la actividad económica en esta zona de la provincia.

La obra, que estará ubicada a orillas del mar, contempla una cinta costera de aproximadamente 201 metros lineales, seis locales comerciales para emprendedores, un área de food court, estacionamientos, parque y baños.

María Esther Stilson Galván, representante del corregimiento, explicó a TVN Noticias que el proyecto representa un logro para la comunidad, tras seis años de gestiones. “Este proyecto para nosotros es de gran orgullo y es un sueño logrado. Ya hace seis años que teníamos planteado este proyecto”, manifestó.

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El arquitecto José Herrera, ingeniero municipal del distrito, indicó que la obra tendrá una duración aproximada de tres meses y está prevista para culminar a finales de diciembre. Agregó que el proyecto busca fortalecer el turismo y que el 100% de la mano de obra será local.

Herrera explicó que los recursos provienen del fondo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se unifica con aportes de la Alcaldía de Nuevo Chagres y la Junta Comunal.

Para los residentes, la obra representa una oportunidad para atraer visitantes y generar espacios para emprendedores. “Van a venir emprendedores y visitantes de afuera, porque al final queremos al nacional y al extranjero que venga a disfrutar de las maravillas que tiene la Costa Abajo”, señaló Tomás Mejía, residente del sector.

Con información de Néstor Delgado.