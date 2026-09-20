Policía Nacional amplía programas de vigilancia comunitaria en Veraguas

El director de la institución, Jaime Fernández, aseguró que los índices delictivos en la provincia han disminuido gracias a los operativos y la expansión de redes preventivas como comercios y vecinos vigilantes.

Veraguas/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que en la provincia de Veraguas han dado resultados los programas de seguridad ciudadana que involucran a comerciantes y residentes, mientras se busca ampliar estas iniciativas.

Fernández señaló que los índices delictivos han disminuido y que los operativos realizados en la provincia han permitido obtener resultados.

“Son programas de prevención. Al final, el trabajo de participación ciudadana, que es una subdirección de la Policía Nacional, está surtiendo efecto. Tenemos muchísimos programas aquí, no solamente ganaderos vigilantes, comercios vigilantes, joyerías vigilantes, supermercados vigilantes. Hace poco hicimos el nuevo proyecto de casinos vigilantes”, explicó.

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El director de la Policía Nacional indicó que uno de los objetivos es fortalecer la comunicación con la comunidad para obtener información que permita detectar situaciones irregulares y orientar los operativos policiales.

“La intención es poder tener más información de parte de la comunidad, en un plano neutral, donde puedan comunicarse y comentar cualquier cosa que vean que no esté correcta dentro del área, dentro del entorno, y así mismo nosotros, como Policía Nacional, efectuar los operativos que nos corresponden”.

Con información de Ney Castillo.