Veraguas: Altas temperaturas amenazan reproducción de tortugas marinas

La Fundación Agua y Tierra mantiene un programa de conservación en playa Mata Oscura, donde monitorean los efectos del fenómeno de El Niño sobre las tortugas marinas.

Provincia de Veraguas./El fenómeno de El Niño y el aumento de las temperaturas están generando preocupación entre organizaciones dedicadas a la conservación de las tortugas marinas. En playa Mata Oscura, en la provincia de Veraguas, la Fundación Agua y Tierra desarrolla acciones para proteger esta especie.

La bióloga Karen Rodríguez explicó que han realizado evaluaciones para conocer cómo las altas temperaturas afectan la incubación de los huevos y la alimentación de las tortugas.

“El fenómeno de El Niño tiene un detalle, los huevos de tortuga tienen un nivel de temperatura para incubarse entre 28 y 34 grados. Si superan los 34 grados, se cocinarían todos los huevos. También, si la temperatura está arriba de los 32 grados, todas serán hembras y una población totalmente de hembras también afecta a la tortuga marina”, Rodríguez de la Fundación Agua y Tierra.

Ante esta situación, una de las medidas implementadas es colocar sombra en los viveros para ayudar a regular la temperatura durante el proceso de incubación.

“Con los años hemos notado que las tortugas van más arriba buscando esta sombra. El cambio de temperatura afecta todo, incluso la alimentación y la pérdida de hábitat. Al subir el nivel del mar, ellas ya no están teniendo tanto espacio, por lo que están mudando hacia otras playas”, Lía González, representante de la fundación.

Te puede interesar: Decretan detención provisional para abuela materna tras muerte de un niño de 10 años en Pedasí

La Fundación Agua y Tierra hizo un llamado a la población a apoyar las iniciativas de conservación que buscan proteger las tortugas marinas y contribuir a la sostenibilidad de esta especie.

Con información de Ney Castillo.