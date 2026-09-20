El llamado está dirigido especialmente a residentes de zonas vulnerables y a quienes utilizan embarcaciones. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y utilizar dispositivos de flotación personal.

Bocas del Toro/Ante un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en la región de Bocas del Toro, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables y propensas a inundaciones u otras afectaciones.