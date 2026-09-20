El prototipo Cloe Aurora 2.0 utiliza sensores, una cámara e inteligencia artificial para identificar piezas arqueológicas y mostrar, mediante imágenes recreadas, cómo vivían los antiguos habitantes de la región. El proyecto fue desarrollado durante seis meses por estudiantes y sus familias.

Coclé/Con sensores, una cámara e inteligencia artificial, Cloe Aurora 2.0 busca transformar la manera en que los visitantes conocen la historia precolombina de Coclé. El robot fue diseñado por estudiantes para identificar piezas arqueológicas y recrear, mediante imágenes, cómo vivían las personas de aquella época y cómo elaboraban sus objetos.