La jueza de garantías legalizó la aprehensión, admitió la imputación por el delito de maltrato al menor agravado y ordenó la detención provisional de la mujer mientras avanzan las investigaciones. La defensa no apeló la medida.

Pedasí, Los Santos/Una jueza de garantías ordenó la detención provisional de la abuela materna de un niño de 10 años que falleció en Pedasí, provincia de Los Santos, luego de una audiencia de solicitudes múltiples realizada este domingo en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas.