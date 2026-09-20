Pueblo Nuevo celebra sus 131 años de fundación con desfile cívico

Cerca de 16 bandas musicales participaron de la actividad, que reunió a estudiantes, familias y visitantes en las calles del corregimiento.

Pueblo Nuevo celebra sus 131 años de fundación con desfile cívico / Redacción de TVN Noticias

Provincia de Panamá./El corregimiento de Pueblo Nuevo, celebró sus 131 años de fundación con un desfile en el que participaron bandas musicales de distintos colegios e independientes.

Cerca de 16 bandas recorrieron las calles del sector, en una actividad que se desarrolló en un ambiente familiar y con presencia de unidades de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las actividades conmemorativas comenzaron el sábado con un concierto realizado en el área comprendida entre la avenida 12 de Octubre y la avenida Fernández de Córdoba.

“Hay un ambiente familiar, bastante seguridad, mercadito de emprendedores y la Junta Comunal brindando atención, con el apoyo de la Policía Nacional”, explicó Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo.

El desfile se extenderá hasta las 8:00 p.m. Las vías permanecerán cerradas mientras se desarrollen las labores de limpieza y se prevé que sean reabiertas a la medianoche.

Con información de Nicanor Alvarado.

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