Pueblo Nuevo celebra sus 131 años de fundación con desfile cívico

Cerca de 16 bandas musicales participaron de la actividad, que reunió a estudiantes, familias y visitantes en las calles del corregimiento.

Provincia de Panamá./El corregimiento de Pueblo Nuevo, celebró sus 131 años de fundación con un desfile en el que participaron bandas musicales de distintos colegios e independientes.

Cerca de 16 bandas recorrieron las calles del sector, en una actividad que se desarrolló en un ambiente familiar y con presencia de unidades de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los asistentes.

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Las actividades conmemorativas comenzaron el sábado con un concierto realizado en el área comprendida entre la avenida 12 de Octubre y la avenida Fernández de Córdoba.

“Hay un ambiente familiar, bastante seguridad, mercadito de emprendedores y la Junta Comunal brindando atención, con el apoyo de la Policía Nacional”, explicó Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo.

El desfile se extenderá hasta las 8:00 p.m. Las vías permanecerán cerradas mientras se desarrollen las labores de limpieza y se prevé que sean reabiertas a la medianoche.

Con información de Nicanor Alvarado.