Mulino niega proyecto minero en Cerro Colorado: 'Absolutamente falso'

El presidente José Raúl Mulino negó que exista un proyecto minero en Cerro Colorado, luego de que organizaciones de la comarca Ngäbe-Buglé expresaran su rechazo a lo que consideran un intento de abrir paso a la actividad minera dentro de ese territorio.

“He visto unas agrupaciones indígenas protestando por un proyecto minero en Cerro Colorado. ABSOLUTAMENTE FALSO!! No hay nada sobre ese tema”, escribió Mulino en su cuenta de X.

La reacción del mandatario se produce luego de que en redes sociales circulara un video anunciando que más de 300 organizaciones Ngäbe-Buglé a nivel nacional se reunirían para hacerle frente a lo que denuncian como una decisión de permitir el tema minero dentro de la comarca.

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Según los señalamientos de estas organizaciones, el objetivo final sería avanzar hacia la explotación de Cerro Colorado, y aseguran que en este proceso estarían involucrados intereses comerciales de empresas mineras de Canadá, Estados Unidos, Israel y China.

Ante este escenario, indicaban que miles de integrantes de la población Ngäbe han reaccionado y se preparan para desarrollar jornadas de acciones sociales en rechazo al Gobierno y a las empresas mineras.

Sin embargo, el presidente Mulino rechazó de manera categórica que exista actualmente un proyecto sobre Cerro Colorado y aseguró que “no hay nada sobre ese tema”.

Anteriormente, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también negó que exista un proyecto sobre explotación minera en el área.

"Esa mina, que yo sepa, no existe, nunca ha existido ni hay planes para que exista”, expresó el titular de Ambiente.

Navarro explicó que solo conoce por publicaciones en los medios de comunicación la información relacionada con la consulta, por lo que manifestó su sorpresa ante la convocatoria.