Colegio de Los Pozos en Herrera acumula 11 años de retraso; Meduca busca una salida para concluir la obra

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que el proyecto permanece en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y aseguró que buscarán definir una salida para concluir la obra y entregarla a la comunidad educativa.

Azuero/El colegio de Los Pozos, en la provincia de Herrera, acumula 11 años de retraso, mientras las autoridades educativas buscan una salida que permita retomar y concluir los trabajos.

El ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que se trabaja en la búsqueda de una definición que permita terminar el proyecto y ponerlo a disposición de la comunidad educativa del distrito de Los Pozos.

“Vamos a tratar de que haya una definición de este caso para terminar el colegio y entregarles este colegio a la comunidad educativa del distrito de Los Pozos”, afirmó Vega.

Al ser consultado sobre las razones por las que la obra permanece paralizada, el ministro explicó que el proceso se encuentra actualmente en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y que no ha llegado a la Corte Suprema de Justicia.

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“Está en el Tribunal de Contrataciones Públicas. No ha llegado a la Corte Suprema. Así es que esperemos que podamos llegar a un acuerdo”, indicó. Vega también se refirió al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) y señaló que este mecanismo ha atravesado diferentes etapas.

El funcionario manifestó que se pretende brindar herramientas a los directores de los centros educativos para facilitar el uso de estos recursos y contribuir a la ejecución presupuestaria en las escuelas.

“Yo voy a darle todas las herramientas a los directores para que se sientan cómodos en utilizar los recursos y podamos utilizarlo en los colegios porque tenemos que tener ejecución presupuestaria y eso es un instrumento para ayudar a los colegios”, expresó.

Vega también planteó la necesidad de avanzar en la profesionalización de los directores de los centros educativos, al considerar que quienes asumen estos cargos enfrentan una carga importante de tareas administrativas.

Con información de Eduardo Javier Vega