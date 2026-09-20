Captación de agua cae hasta 40% en Chiriquí por disminución de fuentes hídricas

El funcionario explicó que estas medidas buscan contener el impacto de la disminución de las fuentes y garantizar que el recurso pueda mantenerse disponible para las comunidades.

La disminución de las fuentes de agua cruda ya comienza a afectar a varias plantas potabilizadoras de Chiriquí, donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reporta una caída de hasta 40% en la captación, una situación que podría impactar el suministro a la población.

José Luis Rovira, director del Idaan en Chiriquí, explicó que la reducción ya se observa en plantas ubicadas en Boquerón, Bugaba, David y sectores del oriente de la provincia, donde las fuentes utilizadas para captar agua cruda han disminuido de manera significativa.

Ante este escenario, la institución comenzó a aplicar medidas de contención y ampliación de las tomas de captación, con el objetivo de evitar que la reducción de los caudales provoque un mayor desfase en la producción de agua potable.

Rovira señaló que las condiciones están relacionadas con los efectos del fenómeno de El Niño, cuyos efectos sobre las fuentes hídricas ya empiezan a hacerse visibles en distintos puntos de la provincia.

“Se ha notado una disminución de hasta un 40% en las captaciones de agua, lo que impactaría la dotación de agua a la población”, advirtió Rovira.

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Piden evitar el desperdicio de agua

Ante la reducción de las fuentes, el Idaan reiteró a la población la necesidad de hacer un uso racional del agua potable, especialmente evitar el desperdicio y el consumo innecesario.

El funcionario explicó que estas medidas buscan contener el impacto de la disminución de las fuentes y garantizar que el recurso pueda mantenerse disponible para las comunidades.

La situación también comienza a sentirse en Santa Marta de Bugaba, donde residentes señalan que la reducción de las fuentes hídricas no es un problema nuevo.

Roger Martínez, representante del sector, indicó que la disminución de los recursos hídricos se viene registrando desde hace varios años y que las condiciones actuales han agravado el problema.

El comportamiento de las fuentes de agua será determinante para el abastecimiento de las comunidades chiricanas durante los próximos meses, mientras el Idaan mantiene las medidas para sostener la captación en las plantas afectadas.

Información de Demetrio Ábrego